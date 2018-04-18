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Китай и Япония договорились ускорить завершение переговоров по RCEP


Мировая экономика

ПЕКИН, 18 апр /ПРАЙМ/. Китай и Япония договорились приложить максимум усилий для скорейшего завершения переговоров по созданию зоны свободной торговли в АТР - Региональному всестороннему экономическому партнерству (РВЭП, RCEP), которое считалось заочным конкурентом возглавляемого ранее США Транстихоокеанского партнерства (ТПП), следует из совместного заявления двух стран по итогам китайско-японского экономического диалога.

Четвертый раунд китайского-японского экономического диалога на высоком уровне после восьмилетнего перерыва прошел 16 апреля в Токио. В переговорах приняли участие министры иностранных дел, а также руководители торговых и финансовых ведомств двух стран.

"Стороны договорились сделать максимум усилий для ускорения переговоров по созданию зоны свободной торговли между Китаем, Японией и Южной Кореей, способствовать либерализации и облегчению торговли и инвестициям в Восточной Азии, а также совместно с другими участниками содействовать скорейшему завершению переговоров по RCEP", - говорится в опубликованном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

RCEP подразумевает подписание соглашения о свободной торговле между 10 членами АСЕАН (Бруней, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам) и шестью государствами-партнерами АСЕАН по соглашениям о свободной торговле (Австралия, Индия, Китай, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия).

Это объединение заочно конкурировало Транстихоокеанским партнерством, в котором раньше участвовали США.

В январе 2017 прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о ТТП. В рамках Транстихоокеанского партнерства планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Китай не участник соглашения, и многие эксперты отмечали, что ТТП направлен против Пекина.

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