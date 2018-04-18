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Китай подготовил экстренный план реагирования на торговый конфликт с США


Мировая экономика

ПЕКИН, 18 апр - ПРАЙМ. Китай подготовил экстренный план реагирования на разных уровнях и обладает политическими инструментами для реагирования на торговый конфликт с США, его влияние на экономику страны будет ограниченным, заявил официальный представитель государственного комитета по реформам и развитию Китая Янь Пэнчэн.

"Что касается того, какое влияние это (торговый конфликт с США – ред.) может оказать на экономику Китая, то я хочу сказать, что у нас есть экстренный план реагирования на различных уровнях и политические резервы, чтобы ответить на торговые трения, которые инициировали США", - заявил в среду на брифинге Янь Пэнчэн.

Он добавил, что торговый конфликт, в целом будет иметь ограниченное влияние на экономику страны и это влияние можно контролировать.

"У нас уверенность, условия и способность, чтобы поддерживать стабильное функционирование экономики Китая", - заявил чиновник.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.

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