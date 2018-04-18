Минторг США начал новое расследование условий импорта стальных колес из Китая

МОСКВА, 18 апр ПРАЙМ. Министерство торговли США начало новое расследование условий импорта стальных колес из Китая, заподозрив, что эти товары нарушают антидемпинговое законодательство, а китайские производители получают несправедливые субсидии, сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, расследование было начато после получения жалоб от компаний Accuride Corporation и Maxion Wheels Akron LLC. Предположительная демпинговая разность составляла от 12,1 до 231,7%. Общая сумма импорта этих товаров в США в 2017 году составила 338 миллионов долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.