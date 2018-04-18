США пригрозили Турции санкциями из-за покупки С-400 у России

ВАШИНГТОН, 18 апр — ПРАЙМ. Турция может подпасть под американские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) после покупки зенитного ракетного комплекса С-400 у России, заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл.

"Анкара утверждает, что она согласилась на покупку российских ракетных систем С-400, что потенциально может привести к санкциям по статье 231 CAATSA и негативно повлиять на участие Турции в программе F-35 (истребители пятого поколения — ред.)", — сказал он.

В связи с этим США призывали Турцию помнить о последствиях от сотрудничества с Россией по Сирии. "Анкара должна помнить о рисках стратегических уступок Москве в достижении тактических целей в Сирии", — подчеркнул Митчелл. Он заметил, что Турция нарастила взаимодействие с Россией и Ираном, несмотря на тесные отношения с Соединенными Штатами.

В декабре 2017 года в Анкаре Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставкам С-400, в рамках которого Анкара купит две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.