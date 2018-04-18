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Путин подписал закон о невозвратных билетах на поезда в РФ


МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому устанавливаются специальные тарифы на невозвратные железнодорожные билеты, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас у ФПК отсутствуют положения, предоставляющие право продавать невозвратные билеты, что вынуждает компанию учитывать риск убытков от возврата билета при определении цены - это увеличивает стоимость перевозки для всех пассажиров. Право продавать невозвратные билеты позволит ФПК дополнить тарифную сетку экономичными невозвратными тарифами и предложить билеты по существенно сниженной цене. Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2019 года.

Изменения в "Устав железнодорожного транспорта" предполагают, что пассажир сможет вернуть невозвратный билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, и смерти члена семьи - все эти случаи должны быть подтверждены документами. Он также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда.

Как отмечается в заключении комитета ГД по транспорту, данные нормы позволят "существенно снизить стоимость билетов".

Летом 2011 года гендиректор Федеральной ФПК, вице-президент РЖД Михаил Акулов сообщал, что компания обратилась в Минтранс с предложением отменить возврат билетов, купленных по низкой цене. Он пояснял тогда, что такое предложение связано с запуском программы лояльности и будет распространяться только на нерегулируемые тарифы. Аналогичную практику применяют авиакомпании при продаже билетов с дисконтом.

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