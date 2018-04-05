Суд в Петербурге вернется к делу о банкротстве "дочки" "Юлмарта" 16 мая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду отложил на 16 мая рассмотрение заявления компании "БигБокс" о признании банкротом ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания", следует из материалов портала "Электронное правосудие".

"Об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания - 16.05.2018 в 16.20 мск", - сообщается в карточке дела.

Арбитраж Петербурга в конце декабря 2016 года по заявлению компании БЭП ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "Юлмарт РСК", операционной компании ГК "Юлмарт". Также на 19 апреля назначено рассмотрение заявлений банка "Уралсиб", банка "Санкт-Петербург" и консультационной группы "Санация" о признании банкротом самого интернет-ритейлера "Юлмарт", а 2 июля пройдут слушания по заявлению компании "БигБокс" о признании банкротом ООО "Юлмарт Девелопмент".

Онлайн-ритейлер "Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. Основными акционерами компании являются Дмитрий Костыгин, его бизнес-партнер Август Мейер, а также Михаил Васинкевич. Слушания по заявлению Костыгина о признании Васинкевича банкротом состоятся в арбитраже Петербурга 4 мая.

По данным следствия, Костыгин, будучи акционером иностранной фирмы, которая в свою очередь является учредителем НАО "Юлмарт", в апреле прошлого года получил кредит в Сбербанке SBER, представив ложные сведения о финансовом состоянии своей компании. Полученным миллиардом рублей обвиняемый, как отмечало следствие, "распорядился по своему усмотрению". Ему предъявлено обвинение по статье "мошенничество в сфере кредитования". Сам Костыгин, который сейчас находится под домашним арестом, вину не признает.