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Медведев освободил от должности замглавы Росавиации, отвечавшего за летную годность судов


Изменена редакция заголовка и лида, добавлены подробности (третий абзац).

МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности замруководителя Росавиации Михаила Буланова, отвечавшего за поддержание летной годности воздушных судов, следует из опубликованного на сайте кабинета министров распоряжения.

"Освободить Буланова Михаила Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе", — говорится в документе.

Как следует из данных на сайте Росавиации, Буланов занимал должность замруководителя ведомства по вопросам поддержания летной годности воздушных судов и сертификации авиатехники.

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