Кабмин РФ рассмотрит проект о запрете рекламы услуг по написанию научных работ

МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект о запрете рекламы услуг по написанию квалификационных и научных работ, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается ввести запрет на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся", — говорится в сообщении.

По мнению кабмина, предоставление таких услуг по подготовке и написанию работ в рамках государственной системы научной аттестации, промежуточной или итоговой аттестации обучающихся оказывает негативный эффект на результаты обучения, на объективность оценки научной квалификации.