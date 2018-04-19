FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

День китайского инвестора открывается в Хабаровске


ВЛАДИВОСТОК, 19 апр /ПРАЙМ/. День китайского инвестора, в котором примут участие представители крупного бизнеса КНР и российского Дальнего Востока, в четверг стартует в Хабаровске.

День китайского инвестора проведет вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В мероприятии примут участие руководители крупных китайских компаний. В ходе встречи с представителями бизнеса КНР планируется обсудить инвестпроекты в Хабаровском крае и Приморье.

Ожидается, что в диалоге примут участие представители компании "Чжундин Дайри Фармин" с проектом по строительству животноводческих комплексов в Приморском крае. С China Communications Construction Company Limited обсудят подготовку технико-экономического обоснования по проекту развития международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2".

Представители "Яньтай Тунсян Фудс" обсудят проект развития морской аквакультуры в Приморском крае, а представители "Чайна Рейлвэй Дунфан" - возможное строительство высокоскоростной магистрали Владивосток - Муданьцзянь.

Региональные власти обсудят с президентом "Хуоби Блокчейн Ресёрч Инститьют" вопрос создания криптобиржи на Дальнем Востоке, а с главным врачом клиники при первом Харбинском медицинском университете - вопрос создания центра замедления старения и международного медицинского кластера в Приморском крае.

Кроме того, в ходе Дня инвестора стороны обсудят проект строительства сети заводов по переработке отходов лесной промышленности и производству пеллет в Хабаровском крае и в Приморье.

День китайского инвестора на Дальнем Востоке пройдет уже в третий раз.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ