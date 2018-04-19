День китайского инвестора открывается в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр /ПРАЙМ/. День китайского инвестора, в котором примут участие представители крупного бизнеса КНР и российского Дальнего Востока, в четверг стартует в Хабаровске.

День китайского инвестора проведет вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В мероприятии примут участие руководители крупных китайских компаний. В ходе встречи с представителями бизнеса КНР планируется обсудить инвестпроекты в Хабаровском крае и Приморье.

Ожидается, что в диалоге примут участие представители компании "Чжундин Дайри Фармин" с проектом по строительству животноводческих комплексов в Приморском крае. С China Communications Construction Company Limited обсудят подготовку технико-экономического обоснования по проекту развития международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2".

Представители "Яньтай Тунсян Фудс" обсудят проект развития морской аквакультуры в Приморском крае, а представители "Чайна Рейлвэй Дунфан" - возможное строительство высокоскоростной магистрали Владивосток - Муданьцзянь.

Региональные власти обсудят с президентом "Хуоби Блокчейн Ресёрч Инститьют" вопрос создания криптобиржи на Дальнем Востоке, а с главным врачом клиники при первом Харбинском медицинском университете - вопрос создания центра замедления старения и международного медицинского кластера в Приморском крае.

Кроме того, в ходе Дня инвестора стороны обсудят проект строительства сети заводов по переработке отходов лесной промышленности и производству пеллет в Хабаровском крае и в Приморье.

День китайского инвестора на Дальнем Востоке пройдет уже в третий раз.