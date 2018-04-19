АНОНС 4-й Ялтинский форум обсудит восстановление послевоенной Сирии и блокчейн

ЯЛТА (Крым), 19 апр /ПРАЙМ/. Вопросы развития технологии блокчейн, будущее Крыма после завершения федеральной программы, перспективы банковского сектора на полуострове, а также послевоенное восстановление Сирии обсудят участники IV Ялтинского международного экономического форума, открытие которого состоится в четверг.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума — правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум пройдет с 19 по 21 апреля.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИРИИ

Восстановление послевоенной Сирии станет одним из тематических направлений форума. Возрождение арабской республики обсудят на конференции "Экономическое развитие Сирии", которая пройдет в рамках форума в субботу.

Вечером в среду большая делегация арабской республики во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем прибыла в Крым для участия в Ялтинском форуме. Встречал делегацию в аэропорту "Симферополь" глава республики Сергей Аксенов.

Аль-Халиль после приземления рассказал журналистам, что сирийские власти подготовили план для форсированного посткризисного восстановления национальной экономики.

"Война с терроризмом в Сирии подходит к концу. Сегодня правительством Сирийской арабской республики разработаны важные нормативно-правовые акты, которые нацелены на максимальное эффективное регулирование состояния посткризисного восстановления национальной экономики", — сказал сирийский министр.

По его словам, видение, которое выстроило сирийское руководство для форсированного восстановления, в том числе с активным участием России, будет обсуждаться на предстоящем форуме в Крыму.

Сирийская делегация также привезла в Крым оливковые саженцы, которые в знак дружбы намерена высадить на полуострове. Аллею российско-сирийской дружбы планируется заложить в субботу перед началом конференции.

На секции "Ялта - территория дружбы" также планируется подписать соглашение об установлении побратимских отношений между Ялтой и сирийским городом Латакия, основным портом страны на Средиземном море. Документ подпишут власти сирийского и крымского городов.

Предполагалось, что сирийскую делегацию возглавит премьер-министр Имад Хамис, но накануне форума организаторы сообщили, что глава сирийского правительства не смог приехать в Россию из-за последних событий в стране. 14 апреля военные США, Британии и Франции нанесли по Сирии ракетные удары.

В состав сирийской делегации вошли 80 человек. На форуме в Крыму также ожидают большую делегацию Германии и Австрии. На ЯМЭФ-2016 самой многочисленной иностранной делегацией была делегация Греции, на ЯМЭФ-2017 — Италии.

БЛОКЧЕЙН И ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ

В 2018 году на Ялтинском форуме наряду с традиционным кругом тем - таких как защита бизнеса, развитие виноделия и виноградарства, строительства и других отраслей - впервые темой обсуждения станет цифровая экономика.

Участники форума на нескольких площадках обсудят внедрение инструментов цифровой экономики, перспективы развития блокчейн-технологий, будущее криптовалют и майнинга и цифровую безопасность в XXI веке.

Западные компании, несмотря на введенные в отношении России санкции, сотрудничают с крымскими IT-стартапами в сфере применения блокчейна. Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов, выступая на заседания оргкомитета форума, рассказал, что деловые круги Китая готовы заключить меморандум о намерении производить в Крыму оборудование для блокчейна.

Кроме того, на форуме планируется обсудить внедрение блокчейна в финансовых операциях с Сирией, так как и Сирия, и Крым испытывают проблемы при осуществлении финансовых операций.

"Мы с нашими партнерами, которые работают на этом направлении — блокчейна, криптовалют - обсуждаем уход из долларовой зоны в сферу блокчейна… Транзакций, которые происходят без участия доллара. Это важное направление ухода от долларовой, я бы сказал, кабальной зависимости", — сказал Мурадов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной итогам визита российской делегации в Сирию.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ РАСТЕТ

Ожидается, что в 2018 году в работе форума примут участие 3 тысячи человек из более 70 стран.

Для сравнения, в работе Ялтинского форума-2017 приняли участие 2,2 тысячи человек из 46 стран, 2016 году - 1,1 тысячи человек из 26 стран. На первый ялтинский форум в 2015 голу приехали 600 человек из 13 стран.

По планам организаторов, сумма инвестиционных соглашений, которые планируется подписать на форуме, превысит 100 миллиардов рублей - показатель предыдущего форума.

"Предварительно ведем реестр готовящихся соглашений и контрактов, которые будут заключаться в рамках IV Ялтинского экономического форума. По предварительной оценке, эта сумма составит более 100 миллиардов (рублей). Мы надеемся, что она достигнет 200 миллиардов (рублей)", — рассказал журналистам председатель правления фонда форума, сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.

"Уверены, что точно сумма будет больше, чем в прошлом году. Потому что и количество участников больше, и количество крупных бизнесменов больше. И приедут на форум китайские предприниматели, японские, есть уже от них всевозможные предложения", — добавил он.

ПРИВЕТ ИЗ КОСМОСА

Участникам и гостям форума пожелали успешной работы российские космонавты в составе долговременной космической экспедиции МКС-55 Антон Шкаплеров и Олег Артемьев. Для записи обращения на орбиту был доставлен флаг фонда "Ялтинский международный экономический форум". Космонавты записали видеоприветствие в одном из отсеков станции.

"Проведение форума стало уже доброй традицией. Крым — это моя родина, здесь зародился мой интерес к космосу и космонавтике. Этот край очень дорог для меня, здесь скрыты огромные природные богатства и великое историко-культурное наследие. Надеюсь, Ялтинский международный экономический форум внесет ценный вклад в закрепление и развитие позитивных тенденций, которые сейчас происходят в Крыму, а также будет способствовать реализации новых полезных инициатив", - сказал командир экипажа 55-й экспедиции на МКС Герой России Антон Шкаплеров.

Бортинженер экипажа Герой России Олег Артемьев пожелал участникам форума плодотворной работы и поблагодарил организаторов деловой площадки.

"Мы хотели бы выразить благодарность организаторам мероприятия — совету министров республики Крым и фонду "Ялтинский международный экономический форум". Желаем участникам форума сохранить набранный темп, приумножить богатый опыт международного и межрегионального сотрудничества", - сказал космонавт.