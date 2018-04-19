Здаержанный самолет с российскими туристами вылетел из Канкуна - посольство

МЕХИКО, 19 апр /ПРАЙМ/. Задержанный на двое суток с вылетом из мексиканского Канкуна лайнер с российскими туристами в среду днем взял курс в Россию, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Мехико.

"Самолет компании Nordwin вылетел в 15.17 по местному времени (23.17 мск среды)", - сказал собеседник агентства. По его словам, посольство все время ожидания вылета находилось в контакте с Росавиацией и самой компанией Nordwin.

"В этот раз жалоб от туристов к нам не поступало", - заявил собеседник агентства.