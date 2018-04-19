Самолет Delta Air Lines экстренно сел из-за лопнувшего колеса шасси

ВАШИНГТОН, 19 апр /ПРАЙМ/. Самолет Delta Air Lines, направлявшийся из Детройта в Палм-Бич, сел в экстренном режиме из-за лопнувшего колеса шасси, сообщила в заявлении авиакомпания.

По ее словам, шина лопнула вскоре после взлета в Детройте, но среднемагистральный самолет McDonnell Douglas MD-90 продолжил рейс и безопасно сел в аэропорту Уэст-Палм-Бич. Никто не пострадал.

Накануне самолет Southwest Airlines совершил экстренную посадку в Филадельфии из-за птицы, попавшей в двигатель. Одна пассажирка погибла.