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Самолет Delta Air Lines совершил экстренную посадку из-за дымившегося двигателя


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 19 апр /ПРАЙМ/. Самолет Delta Air Lines совершил экстренную посадку в аэропорту Атланты из-за дымившегося двигателя, сообщил аэропорт.

Поступили сообщения о том, что из двигателя отправляющегося самолета поднимался дым. Самолет вернулся в аэропорт вылета, пострадавших не было. Местный телеканал Fox5 сообщил, что самолет направлялся в Лондон, и распространил любительскую съемку дыма, вырывающегося из-под крыла самолета.

Еще один самолет Delta Air Lines, направлявшийся из Детройта в Палм-Бич, сел в экстренном режиме из-за лопнувшего колеса шасси, сообщила в заявлении в среду авиакомпания. Никто не пострадал.

Накануне самолет Southwest Airlines совершил экстренную посадку в Филадельфии из-за птицы, попавшей в двигатель. Одна пассажирка погибла.

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