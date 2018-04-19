Самолет Delta Air Lines совершил экстренную посадку из-за дымившегося двигателя

ВАШИНГТОН, 19 апр /ПРАЙМ/. Самолет Delta Air Lines совершил экстренную посадку в аэропорту Атланты из-за дымившегося двигателя, сообщил аэропорт.

Поступили сообщения о том, что из двигателя отправляющегося самолета поднимался дым. Самолет вернулся в аэропорт вылета, пострадавших не было. Местный телеканал Fox5 сообщил, что самолет направлялся в Лондон, и распространил любительскую съемку дыма, вырывающегося из-под крыла самолета.

Еще один самолет Delta Air Lines, направлявшийся из Детройта в Палм-Бич, сел в экстренном режиме из-за лопнувшего колеса шасси, сообщила в заявлении в среду авиакомпания. Никто не пострадал.

Накануне самолет Southwest Airlines совершил экстренную посадку в Филадельфии из-за птицы, попавшей в двигатель. Одна пассажирка погибла.