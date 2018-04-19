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Авиакомпанию "Икар" оштрафовали на 100 тыс руб за задержку чартера Пермь - Пхукет на 9 ч


МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Авиакомпанию "Икар" оштрафовали на 100 тысяч рублей за задержку чартера Пермь - Пхукет (Таиланда) почти на девять часов, сообщается на сайте западно-сибирской транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура Красноярска проверила исполнение авиакомпанией законодательства о лицензировании перевозок пассажиров воздушным транспортом при выполнении чартерного рейса и установила, что 30 декабря 2017 года рейс №2499 Пермь – Пхукет был задержан на 8 часов 55 минут по вине компании. Кроме этого, резервный самолет для этого рейса авиакомпания предоставила несвоевременно, что также является нарушением.

"По постановлению транспортной прокуратуры мировым судом судебного участка №135 в Емельяновском районе и п. Кедровый Красноярского края ООО "Авиакомпания "Икар" назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Данное постановление вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

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