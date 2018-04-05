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МИД РФ не исключает, что США и Россия могут остаться без авиационного сообщения


МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Москва не исключает, что в связи с визовой блокадой, которую выстраивает в отношении российских граждан Вашингтон, Россия и США могут остаться без авиационного сообщения, говорится в комментарии департамента информации и печати.

МИД РФ отмечает, что положение с выдачей американских виз в России крайне удручающее. Официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года был увеличен Вашингтоном до 85 дней, недавно растянут до 250 дней, то есть составляет теперь восемь месяцев, иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно, констатируют во внешнеполитическом ведомстве.

"Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. "Аэрофлот" AFLT, который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", - говорится в сообщении.

"И это несмотря на то, что ... обязанность заблаговременно предоставлять визы для персонала воздушных судов зафиксирована в российско-американском Соглашении о воздушном сообщении от 1994 года", - отмечается в документе.

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