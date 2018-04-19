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Кабмин РФ одобрил увеличение пошлины за загранпаспорт нового поколения до 5 тыс руб


МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило проект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации до 5 тысяч рублей с 3,5 тысячи рублей, следует из опубликованной на сайте кабинета министров информации.

"Законопроектом, в частности, предлагается изменить соразмерно фактическим затратам федерального бюджета размеры государственных пошлин за выдачу загранпаспорта нового поколения, содержащего электронный носитель информации, национального водительского удостоверения, государственную регистрацию транспортных средств и другие регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения", — говорится в сообщении.

Проект также предлагает установить размер пошлины за госрегистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства из материалов на пластиковой основе нового поколения — 1,5 тысячи рублей. За выдачу национального водительского удостоверения из таких же материалов проектом предлагается установить пошлину в размере 3 тысяч рублей.

По мнению кабмина, увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.

Как ранее отмечал кабмин, в связи с применением электронного носителя информации при изготовлении документов нового поколения и необходимостью создания инфраструктуры обработки и хранения данных фактические затраты федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче таких документов возрастут. При этом установленные Налоговым кодексом размеры госпошлин позволяют компенсировать расходы бюджета не более чем на 42% от фактических затрат.

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