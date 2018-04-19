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Минвостокразвития и МЭР прорабатывают вопрос создания офшора на острове Русский - Галушка


ЯЛТА , 19 апр /ПРАЙМ/. Минвостокразвития и Минэкономразвития прорабатывают вопрос создания так называемого офшора на острове Русский, сообщил на Ялтинском международном экономическом форуме журналистам глава Минвостокразвития Александр Галушка, отказавшись раскрыть детали.

"Сегодня такие предложения мы с коллегами из министерства экономического развития прорабатываем", - сказал Галушка, отметив, что конкретика есть, но она находится в стадии рабочего обсуждения.

"Но что обсуждать нам есть", - добавил министр.

Как ранее на этой неделе сообщал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, правительство РФ еще не приняло окончательное решение о создании офшорной зоны на острове Русском во Владивостоке.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что власти РФ обсуждают проект создания в России двух территорий со специальным режимом и признаками офшора – на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский - для помощи попавшим под санкции бизнесменам. По данным издания, один из чиновников сообщил, что такой проект обсуждался давно, но с ужесточением санкций США о нем вспомнили.

США в начале апреля ввели новые санкции против России. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.

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