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В Аэрофлоте подтвердили проблему с получением экипажами виз США


МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Компания "Аэрофлот" AFLT подтвердила проблему с получением экипажами американских виз.

МИД РФ в четверг сообщил, что Москва не исключает, что в связи с визовой блокадой, которую выстраивает в отношении российских граждан Вашингтон, Россия и США могут остаться без авиационного сообщения. "Аэрофлот", который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, "так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", говорится в сообщении.

"Подтверждаем", - сообщил РИА Новости представитель авиакомпании, отвечая на вопрос о проблемах с получением экипажами виз США.

В начале апреля в одном из каналов в Telegram появилась информация о том, что в июне компания "Аэрофлот", являющаяся крупнейшим российским авиаперевозчиком, может прекратить полеты в США, из-за проблем с визами, которые американское посольство отказывается выдавать и продлевать пилотам и стюардам. В пресс-службе перевозчика 12 апреля сообщили РИА Новости, что у компании достаточно экипажей с открытыми визами США для долгосрочного авиасообщения между странами.

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