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Нижегородская область в 2018 г увеличила поддержку АПК до 1,4 млрд руб


НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр /ПРАЙМ/. Правительство Нижегородской области в 2018 году выделило из регионального бюджета на поддержку областного агропромышленного комплекса 1,4 миллиарда рублей, что на 200 миллионов рублей больше, чем год назад, сообщила пресс-служба губернатора области.

"Мы оценили все показатели, которые являются индикаторами успеха посевной кампании - это закупка необходимых материалов, семенного фонда, удобрений. В планах в этом году собрать не менее одного миллиона тонн зерна. Еще в прошлом году было начато активное сотрудничество с "Росагролизингом" и серьезно увеличены объемы закупки техники сельхозпроизводителями. Кроме того, объем поддержки посевной кампании из областного бюджета в 2018 году вырос на 200 миллионов рублей. В целом на эти цели направлено 1,4 миллиарда рублей", - приводит пресс-служба слова главы региона Глеба Никитина.

Уточняется, что через "Росагролизинг" ведется техническое обновление сельхозпредприятий области, которые в этом году подали 69 заявок на 145 единиц сельскохозяйственной техники. Общая сумма по заявкам составила 470 миллионов рублей. По данным исполняющего обязанности министра сельского хозяйства региона Алексея Морозова, "это беспрецедентный объем для Нижегородской области".

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