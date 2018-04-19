Судоверфь под Нижним Новгородом построила первую баржу для "Пола Райз" из Петербурга

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр /ПРАЙМ/. "Окская судоверфь" (Навашино, Нижегородская область, входит в UCL Holding) завершила строительство и спустила на воду первую из 10 несамоходных наливных барж проекта ROB20 в рамках контракта с ГТЛК, которая потом передаст их по лизинговому контракту ООО "Пола Райз" (Санкт-Петербург), сообщила судоверфь.

"Окская судоверфь 19 апреля спустила на воду первую несамоходную наливную баржу "Белмакс 1" проекта ROB20, построенную по заказу ГТЛК. Основной груз, который перевозят баржи этого проекта - мазут. Благодаря двойным бортам и дну эти суда обладают повышенным уровнем экологичности", - говорится в сообщении.

Как пояснили РИА Новости на судоверфи, сейчас на стапелях предприятия стоит 4 баржи, строительство пятой и шестой началось в начале апреля.

Баржи проекта ROB20 предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 61 градус и выше. Проект разработало ООО "Морское инженерное бюро". Длина баржи составляет 119 метров, ширина — 23 метра, осадка — 2,8 метра.