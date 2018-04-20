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Власти США оштрафуют банк Wells Fargo на $1 млрд за финансовые нарушения - СМИ


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 19 апр /ПРАЙМ/. Власти США оштрафуют банк Wells Fargo на сумму до 1 миллиарда долларов за разнообразные финансовые нарушения, сообщает газета New York Times.

По данным издания, о штрафе может быть объявлено уже в пятницу. Это будет крупнейший штраф такого рода за время работы администрации Дональда Трампа, которая отстаивает ослабление регулирования финансового сектора. При этом Трамп еще в декабре обещал ужесточить наказание банков за "обман".

Ранее федеральные регуляторы уже запретили банку расширяться до исправления выявленных нарушений. Активы Wells Fargo останутся на уровне конца 2017 года, пока банк не улучшит внутренний контроль. Руководство банка пообещало ответить на все вопросы регулятора.

Ранее выяснилось, что работники Wells Fargo, от которых требовали привлекать все больше клиентов, создали более трех миллионов фальшивых банковских счетов, причем во многих случаях за содержание этих счетов платили ничего не подозревающие клиенты банка. ФРС оштрафовала банк на 185 миллионов долларов, еще 142 миллиона долларов были выплачены за урегулирование гражданского иска. Кроме того, банк впоследствии признался в том, что завышал комиссионные по розничной ипотеке и продавал клиентам не требующуюся им автостраховку "в нагрузку" к другим услугам.

Wells Fargo входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Wells Fargo предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги. Число сотрудников составляет около 268 тысяч человек в 42 странах и территориях. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).

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