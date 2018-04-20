Медведев проведет совещание по рыбопереработке и встретится с мурманским губернатором

МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу проведёт в Мурманске совещание по рыбоперерабатывающей промышленности и встретится с губернатором региона Мариной Ковтун, сообщает пресс-служба кабмина.

В совещании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, полпред в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, руководители профильных ведомств, главы регионов и руководители отраслевых организаций и предприятий.

Кроме того, премьер-министр осмотрит рыбоперерабатывающую фабрику ООО "Рыбная компания "Полярное море +".

Вылов рыбы в РФ в 2017 году составил рекордные 4,9 миллиона тонн, в 2018 году прогнозируется на уровне 5 миллионов тонн, а объем инвестиций по инвестквотам в рыболовстве в прошедшем году оценивается порядка 140 миллиардов рублей в ближайшие пять лет, сообщал глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с Медведевым в феврале. Премьер тогда поручил довести программу инвестиционных квот в рыболовстве до логического завершения.

По данным Росрыболовства, в марте 2018 года рыбный грузооборот на Мурманском порту составил 43 тысячи тонн, что почти в три раза больше показателя прошлого года. Такому росту объемов грузооборота послужили хорошие уловы мойвы в Баренцевом море.

Комплекс мероприятий, предпринятых Мурманским морским рыбным портом для повышения качества обслуживания судов, привел к увеличению скорости выгрузки почти в два раза. Всего в марте у причалов порта пришвартовалось 73 рыбопромысловых судна. В негласном флотском соревновании лидерскую позицию сохранил "ФРИО Владивосток", доставивший за три рейса 9,4 тысячи тонн рыбы. За три месяца текущего года увеличился и общий грузооборот порта - на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.