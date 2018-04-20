Верховный суд РФ рассмотрит жалобу на блокировку сайта о биткоинах

МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Верховный суд России в пятницу продолжит рассматривать кассационную жалобу на решение о блокировке сайта Bitcoininfo.ru, публиковавшего новости о биткоинах и других криптовалютах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Заседание назначено на 11.00..

Ранее суд приобщил к материалам дела возражение генеральной прокуратуры на жалобу представителей сайта, а также представленные авторами жалобы заключение Российской ассоциации криптовалют и заявление уполномоченного по правам предпринимателей в интернете.

Решение заблокировать сайт принял Выборгский суд Санкт-Петербурга еще в июле 2016 года по требованию прокурора. Владелец сайта обжаловал решение в Санкт-Петербургский городской суд, но апелляционная инстанция встала на сторону прокуратуры, и решение вступило в законную силу. Теперь решение предстоит проверить кассационной инстанции ВС РФ.

Между тем аналогичное решение по ряду других сайтов о биткоинах, принятое Октябрьским судом Петербурга, Санкт-Петербургский городской суд в конце февраля отменил и направил на новое рассмотрение. При этом суд первой инстанции отмечал, что биткоин и другие криптовалюты "способствуют росту теневой экономики", а "свободное распространение информации об электронной валюте" опасно с точки зрения того, что криптовалюты часто используются для торговли оружием, наркотиками и другой преступной деятельности.

В России биткоин и другие криптовалюты не являются официальным платежными средством, расплатиться им за товары или услуги нельзя по закону. Однако власти России, как и ряда других стран, работают над введением регулирования в этой сфере. Так, в январе Минфин опубликовал соответствующий законопроект, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов).

При этом министерство отмечало, что Центробанк выступает против возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту или иное имущество. Банк России тогда же пояснил, что считает допустимым обмен на рубли, валюту или иное имущество только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO, и против разрешения такого обмена для криптовалют, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций.