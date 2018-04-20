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Блокчейн-фирма Daex хочет открыть в РФ биржу по переводу криптовалют в фиатные деньги


ЯЛТА, 20 апр /ПРАЙМ/. Блокчейн-компания Daex Blockchain Group планирует открыть до конца года в России биржу по переводу криптовалют в фиатные средства, рассказала РИА Новости сооснователь компании Хуа Чжан (Hua Zhang).

"Мы работаем над этим. Легко открыть биржу по конвертации криптовалют в криптовалюты здесь, но сложнее открыть биржу по переводу в фиатные деньги…. Законодательство по регулированию должно скоро появиться. Я думаю, реально открыть такую биржу здесь. Я думаю, надо подождать пару месяцев, и в 2018 году мы ее откроем", - сказала она в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Сейчас, по ее словам, Daex ведет переговоры об открытии такой биржи с "блокчейн-ассоциацией".

На рассмотрении в Госдуме находятся три законопроекта, регулирующих криптовалютный рынок. Два основных из них - о цифровых финансовых активах и о привлечении инвестиций с помощью инвестплатформ ("о краудфандинге"). Законопроект "О цифровых финансовых активах" дает определения таких активов, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

Первоначально предложенный законопроект "Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)" регулирует отношения по привлечению инвестиций посредством инвестиционных платформ и определяет правовые основы деятельности операторов таких платформ. В апреле этот законопроект был внесен в новой редакции, и поскольку из его текста был убран термин "краудфандинг", было изменено и его название: "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ".

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.

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