Четыре парусные регаты пройдут на ВЭФ-2018 во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр /ПРАЙМ/. Четыре парусные регаты пройдут в рамках IV Восточного экономического форума в сентябре во Владивостоке, сообщает администрация Приморья.

Участие в международной регате парусников класса "А" (Tallship Race), которую ранее анонсировали власти региона, подтвердили российские парусники "Херсонес", "Надежда" и "Паллада", Miraie и Ami из Японии, вьетнамский LE QUY DON, BimaSuchi из Индонезии, Koreana из Южной Кореи. Еще с несколькими странами ведутся переговоры.

"Кроме того, к началу четвертого ВЭФ в Приморье из китайского города Циндао прибудут участники международной регаты "Дальневосточный кубок-2018" – Far East Cup 2018, которая стартует 1 сентября. Участники этой регаты – крейсерские яхты из Германии, Китая, Бразилии, Австралии, Франции, Японии, Кореи и России – проведут три гонки на акватории Уссурийского и Амурского заливов", - говорится в сообщении.

Также в этом году впервые пройдут соревнования среди юных яхтсменов от 9 до 18 лет. Они будут участвовать в юношеской регате на яхтах классов "Оптимист", "Кадет", "420", "Лазер 4,7", "Лазер-Радиал". Ожидается участие около 100 экипажей с Дальнего Востока, из Японии, Кореи, Китая. Сильнейшие будут определены в шести гонках.

Кроме того, в дни ВЭФ в бухте Аякс на острове Русский пройдет регата в классе яхт "Плату 25". На старт выйдут лучшие профессиональные яхтсмены Дальнего Востока и экипажи из других регионов России, всего 12-14 команд. Формат соревнований включает в себя короткие динамичные гонки. Соревноваться яхтсмены будут близко к берегу, и гости форума смогут наблюдать за регатой. За два гоночных дня, 12 и 13 сентября, планируется провести девять гонок.

Четвертый Восточный экономический форум состоится 11-13 сентября во Владивостоке. Деловую программу форума, в которой большое внимание будет уделено вопросам развития человеческого капитала, дополнят культурная и спортивная программы. В частности, впервые будет проведен международный турнир по логической настольной игре го и Международная регата больших парусников.