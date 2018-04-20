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Китайская ZTE обещала юридическими методами отстаивать свои права в США


Мировая экономика

ПЕКИН, 20 апр /ПРАЙМ/. Китайская компания ZTE Corporation назвала несправедливым решение властей США запретить американским компаниям продавать ей телекоммуникационное оборудование и обещала всеми юридическими методами отстаивать свои законные права.

Ранее власти США запретили американским компаниям продавать китайской ZTE Corp. телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран и КНДР.

"Мы не откажемся от усилий по решению вопроса через диалог и переговоры, у нас также есть решимость защищать свои законные интересы всеми юридическими методами, чтобы выполнять свои обязательства перед клиентами по всему миру, потребителями, партнерами по сотрудничеству и поставщиками", - говорится в распространенном заявлении компании.

ZTE также назвала несправедливым решение американский властей "применить самые жесткие санкции еще до завершения расследования"

В компании отмечают, что запрет не только поставил под серьезную угрозу существование ZTE, но и интересы всех их партнеров по сотрудничеству, в том числе и большого количества американских компаний.

Министерство коммерции Китая ранее также заявило, что внимательно следит за ситуацией и готово принять необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий.

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