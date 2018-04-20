Медведев освободил от должности торгпреда РФ в США Стадника

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Торговый представитель РФ в США Александр Стадник освобожден от должности. Соответствующее распоряжение подписано премьером Дмитрием Медведевым и размещено на официальном портале правовой информации.

"Освободить Стадника Александра Юрьевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки", - говорится в распоряжении.

Ранее ряд стран ЕС, США, Канада, Норвегия, Украина и другие государства объявили о высылке дипломатов РФ из-за инцидента в английском Солсбери. США выслали 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, закрыли генконсульство РФ в Сиэтле. В число высланных дипломатов также попал и Стадник.