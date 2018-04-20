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РФ посеяла 3,6 млн га яровых, темпы сева почти на 40% ниже прошлогодних - Минсельхоз


МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Российские аграрии к 20 апреля засеяли яровыми культурами 3,6 миллиона гектаров, что почти на 40% меньше, чем на 21 апреля 2017 года, следует из сообщения Минсельхоза РФ.

Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 2,1 миллиона гектаров. Из них яровая пшеница посеяна на площади 154,7 тысячи гектаров, яровой ячмень - на площади 727,7 тысячи гектаров. Кукуруза на зерно посеяна на площади 594,4 тысячи гектаров.

В целом по России к 20 апреля подкормлено минеральными удобрениями более 9,2 миллиона гектаров озимых зерновых культур. В Южном федеральном округе - 4,8 миллиона гектаров, в Северо-Кавказском федеральном округе – 1,6 миллиона гектаров, в Северо-Западном федеральном округе – 28,5 тысячи гектаров, в Центральном федеральном округе – 2,4 миллиона гектаров, в Приволжском федеральном округе – 310,2 тысячи гектаров. В Краснодарском крае, Республике Адыгея и Калининградской области проводится повторная подкормка озимых зерновых культур.

По предварительным данным, посевная площадь в России в 2018 году составит 80,4 миллиона гектаров. В целом по стране во всех категориях хозяйств яровой сев планируется провести на площади 53,371 миллиона гектаров. Яровые зерновые и зернобобовые культуры предполагается посеять на площади 31 миллион гектаров.

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