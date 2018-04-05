Вексельберг приехал в Швейцарию, чтобы обсудить с властями ситуацию c "Реновой" - СМИ

ЖЕНЕВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Российский миллиардер Виктор Вексельберг приехал в Швейцарию, чтобы обсудить с местными властями ситуацию вокруг его компании "Ренова", деятельность которой пострадала из-за американских санкций, пишет в пятницу швейцарская газета "Neuer Zuricher Zeitung".

Издание цитирует пожелавших остаться неназванными источники в "Ренове", которые описывают крайне удручающую ситуацию в компании и отмечают, что "доллар перестал для них существовать" после решения властей США ввести санкции против Вексельберга.

Основной проблемой стал доступ к банкам и их услугам. Газета отмечает, что по подсчетам самой "Реновы", на ее счетах в американских банках в настоящее время оказались заблокированы порядка 2 миллиардов долларов. В Швейцарии - около 25 миллионов долларов.

При этом при расчетах в евро и швейцарских франках компания также испытывает проблемы. У персонала, который работает в Цюрихе, с момента объявления о санкциях были проблемы с доступом к собственным счетам, снятию наличных и при оплате банковскими карточками.

Как отмечает издание, в этой ситуации Вексельберг решил обратиться к властям Швейцарии, чтобы урегулировать проблему. По мнению газеты, миллиардер намерен попытаться уговорить руководство страны не присоединяться к санкциям США.

По данным "Neuer Zuricher Zeitung", для этого Вексельберг прибыл в пятницу в Швейцарию из Германии, где также пытался обсудить с властями финансовую ситуацию "Реновы".

США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В частности, в санкционный список попали российские миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска и подконтрольные им компании. У Дерипаски это En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Русал", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины". У Вексельберга - группа "Ренова".