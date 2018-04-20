Структуру для помощи компаниям под санкциями могут создать при Минпромторге РФ – эксперт

ЯЛТА (Крым), 20 апр /ПРАЙМ/. Новая структура для помощи попавшим под санкции российским компаниям может быть создана при Минпромторге, считает заведующая кафедрой экономической теории РЭУ имени Плеханова Елена Устюжанина.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов сообщил журналистам, что правительство в ближайшее время создаст при одном из ведомств структуру для поддержки попавших под санкции компаний. Эта структура будет, по его словам, координировать действия всех ведомств правительства и взаимодействовать с подпавшими под санкции предприятиями. При этом Силуанов не уточнил, при каком ведомстве будет создан этот орган, отметив, что "это определит правительство".

"Скорее всего, ведомство будет создано при Минпромторге", - сказала Устюжанина РИА Новости.

Основная задача создания этой структуры, по ее мнению, " показать, что государство своих не бросает".

"Конечно, будут созданы хорошие условия доступа к финансовым ресурсам. Это и госзаказы, и субсидирование процентов по кредитам, и государственные гарантии, и лоббирование интересов конкретных компаний в переговорах с третьими странами", - считает эксперт.

"Но всё это у попавших под санкции компаний есть и сейчас. Именно потому они и попали под санкции, что находятся в сфере лучших возможностей, через менее влиятельных игроков не было бы смысла оказывать давление. Так что заявления о помощи носят преимущественно пропагандистский характер. Но, конечно, для руководства данных компаний это хороший повод получить дополнительный инструментарий, средства, возможности", - добавила Устюжанина.