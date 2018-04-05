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Монголия обратилась к РФ за кредитом, Минфин готов его рассмотреть - Силуанов


ВАШИНГТОН, 20 апр /ПРАЙМ/. Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что на полях весенней сессии МВФ и Всемирного банка провел встречу с министром финансов Монголии, который обратился c просьбой о предоставлении Россией межгосударственного кредита на ряд проектов.

"Встречались с коллегами из Монголии, говорили с министром финансов о сотрудничестве. Есть ряд совместных проектов, которые интересуют наших партнеров. Мы готовы рассмотреть с точки зрения кредитной поддержки", - сказал Силуанов журналистам, отказавшись назвать сумму возможного кредита.

"Запрашивали (кредит - ред.) по нескольким направлениям. Это проект модернизации теплоэлектростанций, которые были построены еще в советское время, строительство железнодорожного обхода Улан-Батора и закупка наших учебно-тренировочных самолетов", - уточнил Силуанов.

По его словам, речь шла о межгосударственном кредите, хотя планируется, что участниками этих проектов будут "Интер РАО" IRAO и РЖД.

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