Главы минфинов США и России встретились и обсудили Северную Корею, Украину и Сирию

ВАШИНГТОН, 20 апр /ПРАЙМ/. Министры финансов США и России Стивен Мнучин и Антон Силуанов провели переговоры на полях весенней встречи МВФ, сообщает министерство финансов США.

"Министр Мнучин встретился с министром финансов России Антоном Силуановым по просьбе министра в кулуарах ежегодной встречи Всемирного банка и МВФ. Министры обсудили вопросы, связанные с Северной Кореей, Сирией и Украиной", - говорится в заявлении.

Кроме того, в пятницу Мнучин встретился с министром финансов Канады Билом Марно, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и министром финансов Мексики Антонио Гонзалесом.