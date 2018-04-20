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Минфин США обвинил Китай в выдаче "непрозрачных" кредитов


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 20 апр /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Глава американского минфина Стивен Мнучин призвал Международный валютный фонд (МВФ) к более активной роли в регулировании долговой нагрузки стран-должников, так как такие "непрозрачные кредиторы", как Китай, дестабилизируют рынок заимствований.

"Рост суверенных и частных кредитов, особенно в странах с уже и без того высоким долговым обременением, усложняет процессы урегулирования задолженности, необходимые для восстановления устойчивости их долга. Все чаще мы видим случаи неконтролируемого непрозрачного процесса кредитования этих стран суверенными развивающимися кредиторами, такими, как Китай, или частными компаниями", - заявил Мнучин, выступая на весенней встрече в МВФ.

Мнучин отметил, что такие заимствования создают проблемы при реструктуризации задолженности стран-должников и чётких правил в данном случае урегулирования этого вопроса не существует.

"МВФ может сыграть решающую роль в этом вопросе путем более регулярного и надежного взаимодействия с этими субъектами, через содействие использованию механизмов обеспечения устойчивости долга правительствами странами-членами фонда", - пояснил он.

Ранее с похожими обвинениями в адрес Китая выступили эксперты в американском институте CSIS. Среди них был и представитель американского Минфина.

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