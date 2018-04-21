FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Замминистра КНДР предложил уже в 2018 подписать меморандум по созданию моста через границу


ВЛАДИВОСТОК, 21 апр /ПРАЙМ/. Замминистра экономических дел КНДР Ли Гван Гын на встрече с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко предложил уже в этом году подписать меморандум о намерениях по строительству автомобильного моста через пограничную реку Туманная, сообщает администрация края.

Встреча прошла во Владивостоке. Руководитель северокорейской делегации озвучил несколько проблем, которые препятствуют полноценному раскрытию потенциала торгово-экономического сотрудничества восточных территорий КНДР и Приморского края, в том числе предложил обратить внимание на необходимость продвижения проекта по строительству автомобильного моста через реку Туманная.

"Для активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами необходимо решить вопрос транспортировки... Мы по требованию российской стороны в конце февраля прошлого года передали вашей администрации технико-экономическое обоснование. Предлагаю провести первое заседание в этом году в Пхеньяне, Расоне или Владивостоке и подписать меморандум о намерениях строительства моста Туманган - Хасан", – сказал замминистра.

Тарасенко заявил в свою очередь, что Приморский край также заинтересован в возведении этого моста.

"Этот мост сегодня нужен обеим странам. По нему мы могли бы быстрее осуществлять обмен товарами. Мы подготовили программу развития Приморского края, в которой указали потребность в федеральном финансировании строительства этого моста, включая пункт пропуска. Ждем результата", – заявил врио губернатора.

Ранее глава Минвостокразвития России Александр Галушка в рамках официального визита российской делегации в Северную Корею встретился с вице-премьером, председателем госплана КНДР Ро Ду Чером. Министр на встрече сообщил, что правительство России поручило федеральному Минтрансу проработать вопрос создания мостового перехода, уже создана рабочая группа. Галушка добавил, что как первый шаг могла бы быть создана понтонная переправа.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ