Замминистра КНДР предложил уже в 2018 подписать меморандум по созданию моста через границу

ВЛАДИВОСТОК, 21 апр /ПРАЙМ/. Замминистра экономических дел КНДР Ли Гван Гын на встрече с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко предложил уже в этом году подписать меморандум о намерениях по строительству автомобильного моста через пограничную реку Туманная, сообщает администрация края.

Встреча прошла во Владивостоке. Руководитель северокорейской делегации озвучил несколько проблем, которые препятствуют полноценному раскрытию потенциала торгово-экономического сотрудничества восточных территорий КНДР и Приморского края, в том числе предложил обратить внимание на необходимость продвижения проекта по строительству автомобильного моста через реку Туманная.

"Для активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами необходимо решить вопрос транспортировки... Мы по требованию российской стороны в конце февраля прошлого года передали вашей администрации технико-экономическое обоснование. Предлагаю провести первое заседание в этом году в Пхеньяне, Расоне или Владивостоке и подписать меморандум о намерениях строительства моста Туманган - Хасан", – сказал замминистра.

Тарасенко заявил в свою очередь, что Приморский край также заинтересован в возведении этого моста.

"Этот мост сегодня нужен обеим странам. По нему мы могли бы быстрее осуществлять обмен товарами. Мы подготовили программу развития Приморского края, в которой указали потребность в федеральном финансировании строительства этого моста, включая пункт пропуска. Ждем результата", – заявил врио губернатора.

Ранее глава Минвостокразвития России Александр Галушка в рамках официального визита российской делегации в Северную Корею встретился с вице-премьером, председателем госплана КНДР Ро Ду Чером. Министр на встрече сообщил, что правительство России поручило федеральному Минтрансу проработать вопрос создания мостового перехода, уже создана рабочая группа. Галушка добавил, что как первый шаг могла бы быть создана понтонная переправа.