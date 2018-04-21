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Латиноамериканский интеграционный блок Унасур опроверг информацию о выходе 6 стран


Мировая экономика

МЕХИКО, 21 апр /ПРАЙМ/. Министр иностранных дел Боливии, председательствующей в Союзе южноамериканских наций (Унасур), Фернандо Уанакуни опроверг информацию о выходе шести стран из этого регионального блока.

Ранее агентство Рейтер передало со ссылкой на свои источники, что Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу и Чили намерены приостановить свое участие в Унасур. Всего в региональное объединение входят 12 государств Южной Америки: кроме перечисленных это Уругвай, Боливия, Венесуэла, Эквадор, Гайана и Суринам.

Как сообщает МИД Боливии, эти страны действительно направили письмо на имя Уанакуни, но в нем не идет речь о выходе из организации. "В пришедшем к нам письме сообщается, что шесть стран не будут принимать участие во встречах Унасур, пока не будет решен вопрос с руководством на уровне генерального секретаря блока", – приводится заявление Уанакуни в коммюнике.

По словам главы боливийского МИД, внеочередная встреча министров иностранных дел блока намечена на май, тогда же планируется решение всех остающихся вопросов, в том числе с назначением генсека.

"Очень важно знать, что полученная нота (шести стран) ничего не говорит о прекращении членства, лишь о неучастии во встречах", – заметил Уанакуни.

Унасур - региональная политическая и экономическая организация стран Южной Америки, созданнаяв 2004 году на основе двух крупных интеграционных объединений региона: Южноамериканского общего рынка (Меркосур) и Андского сообщества.

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