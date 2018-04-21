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Больше всех в ЦБ РФ в 2017 году заработал Швецов


МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Доход первого зампреда Банка России Сергея Швецова увеличился по итогам 2017 года почти втрое — до 88,58 млн рублей, став самым высоким среди руководства ЦБ, сообщается в материалах регулятора.

В собственности у Швецова в России находятся земельный участок площадью более 1,4 тыс. квадратных метров, квартира площадью 254,1 кв м и 1/5 доля в квартире площадью 105 кв м. Также у Швецова в собственности находится недвижимость за границей: жилой дом в США и квартира в Испании. Из транспортных средств у первого зампреда ЦБ значится снегоход "Арктик Кэт" по-прежнему с пометкой "в угоне".

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, в 2016 году возглавившая рейтинг руководства регулятора с наибольшим доходом, сместилась на второе место, заработав 62,25 млн рублей. В собственности у Скоробогатовой, как и в прошлом году, находятся два земельных участка, два жилых дома, а также четыре квартиры.

Третью строчку рейтинга замыкает первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, которая заработала в прошлом году 40,34 млн рублей. В собственности у Юдаевой находится, в частности, автомобиль BMW Х6, две квартиры и жилой дом.

Далее по величине дохода среди руководства ЦБ по убывающей идут зампред ЦБ Владимир Чистюхин (38,9 млн рублей), первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин (36,9 млн), зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (34,4 млн), зампред ЦБ Василий Поздышев (28,9 млн) и зампред ЦБ Ольга Полякова (26,6 млн).

Задекларированный доход главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2017 году вырос до 33,8 млн рублей. В собственности Набиуллиной остался автомобиль Jaguar S-Type, доля в квартире площадью в 70,6 кв м и отдельная квартира площадью 112,2 кв м.

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