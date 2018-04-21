Эксперты: Структуру для санкционных компаний могут создать при МЭР или Минпромторге

ЯЛТА (Крым), 21 апр - ПРАЙМ. Новая структура для помощи попавшим под санкции российским компаниям может быть создана при Минэкономразвития или Минпромторге РФ, а само создание такой структуры может быть сигналом, что и другие компании могут попасть под санкции, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

В пятницу глава Минфина России Антон Силуанов сообщил журналистам, что правительство в ближайшее время создаст при одном из ведомств структуру для поддержки попавших под санкции компаний. Эта структура будет, по его словам, координировать действия всех ведомств правительства и взаимодействовать с подпавшими под санкции предприятиями. При этом Силуанов не уточнил, при каком ведомстве будет создан этот орган, отметив, что "это определит правительство".

Структура для помощи санкционным компаниям появится в правительстве РФ

"Создание такой структуры было бы разумным ответом на санкции. Это подразделение могло бы быть при Минэке или Минпромторге. В качестве мер поддержки возможно три варианта: прямые вложения в виде госзаймов, выкуп части акций и предоставление государственных заказов. В качестве крайней меры - временная условная национализация", - полагает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Дмитрий Полевой из ING, в свою очередь, отметил, что создание такой структуры может быть сигналом того, что и другие российские компании могут попасть под санкции.

"Сначала надо дождаться и понять, что это будет за министерство, какие полномочия будут, какие идеи будут реализованы. Возможно, действительно, создание такой структуры при таком министерстве может косвенно сигнализировать о том, что надо готовиться к худшему, когда и другие компании могут попасть под санкции. Учитывая негативный опыт с "Русалом", лучше готовиться к худшему, используя негативный опыт, можно будет сделать заготовки на будущее", - считает он.

Эксперт добавил, что пока лишь попавшая под санкции компания "Русал" оказалась в числе наиболее пострадавших. "Насколько я понимаю, рассматриваются разные варианты помощи, но тут вопрос, как они (власти РФ - ред.) могут помочь компании. Здесь надо понимать, что значит "помочь компании": восстановить экспорт, восстановить возможность компании обслуживать свои долги, восстановить операции, многие из которых стали недоступны. Спекулировать на эту тему, мне кажется, бессмысленно, надо понять, какие меры правительство может предложить, будут ли эти меры эффективными или нет, чтобы восстановить деятельность компании хотя бы в какой-то степени", - добавил Полевой.