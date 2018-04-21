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Делегация Крыма готова посетить Сирию для оценки перспективы сотрудничества


ЯЛТА, 21 апр - ПРАЙМ. Крымская делегация готова посетить Сирию для проработки проектов экономического сотрудничества, сказал глава республики Крым Сергей Аксенов.

Конференция "Экономическое развитие Сирии" проходит в рамках Ялтинского международного экономического форума в субботу в Ливадийском дворце в Ялте. В ней принимают участие представители властей, предприниматели Крыма и члены сирийской делегации. Возглавляет делегацию САР в Крыму министр экономики и внешней торговли Сирии доктор Самер аль-Халиль.

"Крымские компании готовы поучаствовать в этом обсуждении (восстановлении экономики Сирии). Если будет добро от Сирийской Арабской Республики, при поддержке МИД РФ, правительства России мы были бы готовы организовать такой визит в САР, поделиться нашими возможностями, перспективами, оценить перспективы сотрудничества", — сказал в приветственном слове Аксенов.

"Даже то, что мы уже наметили, ряд направлений, которые сейчас будут уже обсуждаться, могут дать новый толчок к развитию экономических отношений российского Крыма и сирийского бизнеса", - сказал он.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.

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