Индонезия рассмотрит вопрос о членстве в ТТП

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Индонезия рассматривает вопрос о присоединении к Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), несмотря на выход США из этого соглашения, заявил министр торговли страны Энггартиасто Лукита (Enggartiasto Lukita).

"Мы изучаем новое соглашение ТТП, поскольку без участия США оно будет другим", - цитирует министра газета Jakarta Post. По его словам, вопрос присоединения Индонезии к ТТП будет рассмотрен на 32-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в среду в Сингапуре.

Министр добавил, что четыре страны АСЕАН - Малайзия, Вьетнам, Сингапур и Бруней - уже являются членами ТТП, и поэтому они могут предоставить информацию остальным партнерам в Ассоциации, то есть Индонезии, Таиланду, Лаосу, Камбодже, Мьянме, Филиппинам.

"Страны АСЕАН сядут за стол переговоров, и четыре страны, которые уже являются участницами партнерства, проинформируют остальные шесть государств о членстве в ТТП", - заключил министр.

Соглашение о ТТП было подписано в 2016 году. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Участниками соглашения стали 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.

Однако в январе 2017 года президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оно было переработано.