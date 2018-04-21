Участники ЯМЭФ по итогам форума подписали 70 соглашений на 162 млрд рублей

ЯЛТА, 21 апр - ПРАЙМ. Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) по его итогам подписали 70 соглашений на сумму 162 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"70 соглашений, меморандумов на общую сумму 162 миллиарда рублей ", - сказал он.

Соглашения между предпринимателями (без участия органов власти) подписаны на сумму 42 млрд рублей, более 58 млрд - соглашения органов власти с частными компаниями для осуществления проектов, сказал Аксенов.

Отдельно выделены соглашения с представителями Сирии - их сумма составила 62 млрд рублей. "Мы подписали меморандум на 62 миллиарда с коллегами из САР. Часть этих проектов мы видим в ближайшем приближении", – отметил Аксенов.

"Форум не стоил государству, могу сказать, ни одной копейки. Бюджетных денег на проведение форума не было потрачено ни единой копейки", - добавил глава Крыма.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.