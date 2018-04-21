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Министр финансов Украины уточнил, что Киев ждет следующий транш от МВФ в размере $1,9 млрд


КИЕВ, 21 апр /ПРАЙМ/. Министр финансов Украины Александр Данилюк уточнил, что его ведомство ожидает транш от МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов.

Исполняющий обязанности главы Нацбанка Украины Яков Смолий в январе заявил, что финрегулятор рассчитывает на получение от МВФ около 2 миллиардов долларов в 2018 году, в то же время Данилюк тогда говорил, что минфин ожидает сумму в 1,9 миллиарда долларов. Уже 17 апреля глава минфина заявил, что Киев может получить 2 миллиарда долларов от МВФ уже в мае-июне.

"Нам нужен не только новый транш, а сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и продолжение этого сотрудничества. Это ключевое, но я бы это не измерял траншами. Следующий транш мы ожидаем в размере 1,9 миллиарда долларов. Эти деньги не идут в бюджет, они идут в резерв Национального банка. Мы эти деньги не используем для финансирования бюджета, но это совсем не означает, что министерство финансов не заинтересовано в нем", - рассказал Данилюк в интервью украинскому телеканалу "Интер", которое публикует в субботу новостной портал данного телеканала.

По его словам, главными требованиями МВФ остается вопрос повышения цен на газ и создание антикоррупционного суда.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года - второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называли разные сроки.

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