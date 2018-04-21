Лагард призвала КНР и США продолжать переговоры по торговле насколько это возможно

ВАШИНГТОН, 21 апр /ПРАЙМ/. Глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард на заключительной пресс-конференции "Весенней встречи" фонда призвала США и Китай продолжать работу по решению торговых вопросов до тех пор, пока стороны не достигнут результата, который будет взаимовыгодным.

"Мы призываем продолжать переговоры насколько это возможно долго. Мы призываем к снятию барьеров и к свободной торговле", - ответила она на вопрос журналистов, как она оценивает перспективы торгового диалога двух стран по итогам состоявшейся в пятницу встречи министров финансов "большой двадцатки".

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин признался журналистам на полях форума, что на двухсторонней встрече с главой Центробанка Китая больше обсуждались вопросы монетарный политики, нежели торговли. Мнучин также добавил, что рассматривает возможность поездки в Китай, но "сдержанно оптимистичен" в вопросе возможности достижения торговой сделки.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 млрд долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.