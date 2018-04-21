Движение поездов на Ярославском и Савеловском направлениях восстановлено

МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Движение поездов на перегоне Софрино-Хотьково Ярославского направления Московской железной дороги и на Савеловском направлении на участке Икша-Яхрома восстановлено и осуществляется по всем путям, сообщает пресс-центр МЖД.

Ранее сообщалось, что на перегоне Софрино-Хотьково упало дерево, создав препятствие для движения поездов. Из-за непогоды на станции Яхрома была нарушена работа автоматической системы, отвечающей за перевод стрелок.

"На перегоне Софрино – Хотьково Ярославского направления МЖД движение поездов осуществляется по всем путям. Железнодорожники ликвидировали последствия падения деревьев после штормового ветра. На Савеловском направлении на участке Икша – Яхрома работники столичной магистрали возобновили работу устройств системы регулировки движения поездов в штатном режиме, которая была нарушена также после обрушившегося урагана", - говорится в сообщении.

В Московском регионе на 21 и 22 апреля объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, также в регионе идет сильный дождь, местами со снегом и градом. В ночь на воскресенье ожидается до минус 2 ... минус 5 градусов.

Погода в Москве и Подмосковье в субботу резко ухудшилась: на город и область обрушились интенсивные дожди, порывистый ветер, местами прошли ливни. По последним данным, в столице 17 человек пострадали из-за урагана, 14 из них были госпитализированы, среди них трое детей. Погибла 12-летняя девочка. Повалены сотни деревьев, повреждены металлические конструкции. Ранее сообщалось, что в Подмосковье один человек погиб и трое пострадали.