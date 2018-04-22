Киев подписал с ЕС и Германией договор о создании Фонда энергоэффективности

КИЕВ, 22 апр - ПРАЙМ. Украина подписала договор с Международной финансовой корпорацией (МФК), Европейским союзом и Германией о создании фонда для повышения энергоэффективности, сообщает пресс-служба Минфина Украины.

По данным ведомства, договор был подписан 21 апреля. В подписании соглашения принял участие министр финансов Украины Александр Данилюк. Цель соглашения — помочь Украине снизить энергетические потери в жилищном секторе и сократить выбросы парниковых газов.

"Этот мультидонорский фонд будет вместе с украинским Фондом энергоэффективности софинансировать проекты по повышению энергоэффективности в многоквартирных домах на Украине и предоставлять экспертную поддержку для развития рынка", — заявили в украинском Минфине.

Отмечается, что, согласно договору, на начальном этапе под управлением МФК будет находиться до 53 млн евро, выделенных ЕС и ФРГ.