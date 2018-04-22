Китай приветствовал намерение главы минфина США посетить Пекин для обсуждения торговли

ПЕКИН, 22 апр - ПРАЙМ. Китай приветствует намерение министра финансов США Стивена Мнучина посетить Пекин для обсуждения торговых вопросов, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Ранее Мнучин сказал журналистам на полях "Весенней встречи" Международного Валютного Фонда (МВФ), что на двусторонней встрече с главой Центробанка Китая больше обсуждались вопросы монетарной политики, нежели торговли. Глава минфина США также добавил, что рассматривает возможность поездки в Китай, но "сдержанно оптимистичен" в вопросе возможности достижения торговой сделки.

"Китайская сторона уже получила информацию о том, что американская сторона надеется посетить Пекин для проведения консультаций по торговым вопросам, мы приветствуем это намерение", - говорится в заявлении ведомства на просьбу СМИ прокомментировать планы главы минфина США.