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Китай приветствовал намерение главы минфина США посетить Пекин для обсуждения торговли


  • #Флаги США и Китая
    © AFP, Wang Zhao

ПЕКИН, 22 апр - ПРАЙМ. Китай приветствует намерение министра финансов США Стивена Мнучина посетить Пекин для обсуждения торговых вопросов, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Ранее Мнучин сказал журналистам на полях "Весенней встречи" Международного Валютного Фонда (МВФ), что на двусторонней встрече с главой Центробанка Китая больше обсуждались вопросы монетарной политики, нежели торговли. Глава минфина США также добавил, что рассматривает возможность поездки в Китай, но "сдержанно оптимистичен" в вопросе возможности достижения торговой сделки.

"Китайская сторона уже получила информацию о том, что американская сторона надеется посетить Пекин для проведения консультаций по торговым вопросам, мы приветствуем это намерение", - говорится в заявлении ведомства на просьбу СМИ прокомментировать планы главы минфина США. 

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