Власти Москвы заявили, что электроснабжение было бесперебойным даже в пик урагана

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Работники МОЭСК MSRS обеспечили надёжное электроснабжение в домах Москвы во время урагана в субботу, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента ЖКХ и благоустройства.

"Даже в самый пик стихийного бедствия энергетики ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) обеспечили бесперебойное электроснабжение столицы", - говорится в сообщении. Как сообщили в департаменте, это удалось благодаря надежному функционированию высоковольтной сети и высоковольтных питающих центров.

Не менее сильному удару непогоды подверглась Новая Москва, добавили в ведомстве. Порывистый ветер с ливнем стал причиной падения деревьев и обрыва линий электропередач.

"В оперативном порядке от передвижных электростанций были запитаны все социально значимые объекты. Всего одна ночь потребовалась энергетикам ПАО "МОЭСК", чтобы восстановить нарушенное штормовым циклоном электроснабжение потребителей по линиям электропередачи 6-10 киловольт", - рассказали в департаменте.

Работы велись в круглосуточном режиме. Сейчас энергетики МОЭСК ведут работы по индивидуальным заявкам потребителей Новой Москвы и оперативно устраняют вновь возникшие отключения, спровоцированные непогодой.

Около 25 тыс. человек в Центральном федеральном округе остаются без электроснабжения

"Работы продолжатся до полной ликвидации последствий циклона. Всего в восстановительных работах на территории Новой Москвы и Московской области задействованы 218 бригад в составе 662 человек и более 258 единиц спецтехники", - добавили в ведомстве.

Поскольку в городе сохраняются неблагоприятные погодные условия, в компании сохраняется особый режим работы.