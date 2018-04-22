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ФАС России предлагает повысить тарифы за аэронавигационное обслуживание


МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить тарифы за аэронавигационное обслуживание, проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в приложения 1-3 к приказу ФСТ России от 29 апреля 2015 года "Об утверждении ставок сборов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства Российской Федерации".

Согласно проекту, для иностранных самолетов массой меньше 2 тонн 100 километров полета в воздушном пространстве РФ обойдется в 11,1 доллара, в то время как сейчас - 10,6 доллара. Для отечественных перевозчиков такого же веса 100 километров полета обойдется в 351,8 рубля. Сейчас перелет на малогабаритном судне обходится в 335,6 рубля.

Как следует из проекта, для иностранного борта весом свыше 400 тонн ставка сейчас составляет 128,4 доллара, а будет поднята до 134,6 доллара за 100 километров. Для российских авиакомпаний она составит 3238,1 рубля, в то время как сейчас находится на уровне 3089,2 рубля.

Также ФАС предлагает поднять ставки сбора всем категориям пользователей на маршрутах обслуживания воздушного движения на 4,8%. Так, сейчас ставка сбора за 100 километров полета для самолета массой менее 2 тонн составляет 85,2 рубля. Согласно проекту, она может подняться до 89,3 рубля. Ставка для бортов массой более 400 тонн может подняться с 899,4 рубля до 942,8 рубля.

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