Комитет ЕП обсуждает рекомендацию обусловить выделение помощи Украине рядом требований

БРЮССЕЛЬ, 22 апр /ПРАЙМ/. Европарламентарии обсуждают рекомендацию обусловить предоставление Украине средств в рамках нового пакета макрофинансовой помощи требованием создать систему проверки имущественных деклараций чиновников и данных о бенефициарах компаний, говорится в проекте документа комитета по иностранным делам ЕП.

Ранее ЕК предложила новую, четвертую программу макрофинансовой помощи Украине в размере до 1 миллиарда евро. Совет ЕС и Европарламент должны согласовать устраивающий обе стороны текст документа, который будет вынесен на одобрение отдельно ЕП и Советом. Кроме того, Евросоюзу и Украине еще необходимо будет согласовать меморандум о взаимопонимании, в котором будут отмечены меры, необходимые для получения каждого транша кредита.

В середине марта глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила надежду, что предоставление средств произойдет до конца этого года. При этом она отметила, что в перечень условий для выделения средств Киеву по новой программе кредитования могут войти невыполненные требования предыдущей программы.

В проекте заключения, который проходит обсуждение в комитете по иностранным делам ЕП, указывается, что "в свете неполного осуществления Украиной программы, связанной с третьим пакетом, целесообразно включить конкретные условия для каждого из двух траншей этой помощи" и что "эти условия должны также включать меры, которые не были выполнены в рамках предыдущей программы".

Согласно проекту, подготовленному для комитета по вопросам международной торговли, среди условий должно быть "создание эффективной системы проверки" имущественных деклараций государственных должностных лиц, в том числе "посредством программного обеспечения автоматической верификации с прямым и автоматическим доступом к реестрам данных". При этом в планируемый меморандум, который должен быть согласован с Украиной, евродепутаты также рекомендуют включить требование к Киеву создать такую систему проверки.

В качестве другого условия предлагается требовать от Украины разработать систему проверки данных, предоставляемых компаниями о своих бенефициарах. "Между Украиной и ЕС должны быть организованы экспертные обмены с целью определения необходимых шагов для реализации Украиной механизма верификации", - говорится в документе в базе данных ЕП. Третьим условием депутаты видят разрешение с Украиной вопроса о запрете на экспорт необработанной древесины.

Предыдущая программа макрофинансовой помощи ЕС с финансированием в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы стране было выдано 1,2 миллиарда евро. Средства выделялись в обмен на исполнение страной определенных требований, в том числе проведение реформ. Действие программы закончилось в январе 2018 года.

Украина выполнила значительную часть обязательств, согласованных с Евросоюзом, чтобы получить третий транш из этой программы. Однако ряд мер остался невыполненным, в частности Верховная рада Украины отказалась отменять эмбарго на экспорт из Украины необработанной древесины. Еврокомиссия тогда призвала Украину продолжать начатые реформы, а также закончить незавершенные действия в рамках программы макрофинансовой помощи.