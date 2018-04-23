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Власти Чукотки просят передать аэропорты региона в федеральное ведение


ВЛАДИВОСТОК, 23 апр /ПРАЙМ/. Власти Чукотки просят передать аэропорты региона в ведение федерального казённого предприятия, сообщает правительство АО.

На Чукотке прошло выездное совещание Совета Федерации, в ходе которого участники обсудили транспортные проблемы региона.

"Аэропорт Анадырь необходимо передать в ведение федерального казённого предприятия. Есть два поручения президента России на этот счёт, но они до сих пор не исполнены. В результате нагрузка на бюджет округа остаётся по-прежнему существенной. Необходимо, чтобы аэропорты находились в ведении федерального казённого предприятия", - отметил первый заместитель губернатора Чукотки Леонид Николаев.

Заместитель директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Илья Белавинцев сообщил, что Минфину поручено предусмотреть на реконструкцию 7 аэропортов Чукотки дополнительные средства. В частности, на реконструкцию аэропорта в Певеке с 2019 по 2021 годы предусмотрены 3,5 миллиарда рублей.

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