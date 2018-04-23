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Пользователи в РФ вновь сообщают о сбоях в работе Google и его сервисов


МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Российские интернет-пользователи вновь сообщают о сбоях в работе Google и его сервисов, свидетельствует портал downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов и операторов.

По данным портала, большинство пользователей жалуются на проблемы с работой сайта Google (63%), остальные - на проблемы со входом. Некоторые пользователи пишут на downdetector, что у них не работают все сервисы Google, кто-то указывает отдельные - например, почту.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих провайдеров.

На этом фоне на прошлой неделе возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов, и Роскомнадзор создал "горячую линию" для проверки такой информации.

В воскресенье, 22 апреля, Роскомнадзор сообщил, что внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google из-за того, что компания не удовлетворила требования ведомства о недопущении использования их мессенджером Telegram для обхода блокировок. Ряд пользователей в воскресенье жаловались на то, что не могут получить доступ к некоторым сервисам Google в России. В Google тогда сообщили РИА Новости, что проверяют сообщения пользователей о сбоях.

В понедельник Роскомнадзор объяснил недоступность страницы Google.ru у ряда пользователей несовершенством системы фильтрации трафика у небольших операторов связи.

Ведомство также опровергло информацию о том, что в рамках мер по ограничению доступа к Telegram в РФ оказались под блокировкой ресурсы Google, отвечающие за работу системы проверки "Вы не робот?" (captcha).

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